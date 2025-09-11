Capello sul Milan: "Champions obiettivo minimo non giocando le coppe"

Fabio Capello, ex difensore rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera del nuovo Milan di Max Allegri: "Eh mi pare che sia nella stessa situazione della Nazionale. Ha un centrocampo che fa poco filtro e difensori che guardano molto la palla e poco gli avversari. Senza contare che quando si perde il pallone rientrano in pochi e pure lentamente. La rivoluzione estiva sul mercato? Una squadra è come un albero.

Il tronco è la base portante: un difensore centrale solido, un centrocampista che scherma e dà il via alla manovra e un attaccante che segna. Mi sembra che qui manca più di un elemento ma Max è un allenatore intelligente e troverà il modo di sopperire. Un posto in Champions è l’obiettivo realistico? Direi minimo, non giocando le coppe".

