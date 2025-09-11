Costacurta: "La Champions che ricordo di più è la prima. Percepimmo un amore sconfinato"

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato così il possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani: "Solo suggestivo per quel che mi riguarda. Non ho capito come funzionano scala dirigenziale e rapporti. Sarà lui a decidere: se gli daranno un incarico importante riuscirà perché è capace, ma contano gli equilibri".

Con Galliani ad del Milan, Costacurta ha vinto cinque Champions League: "Quale ricordo di più? La prima (4-0 con la Steaua Bucarest, ndr). A Barcellona c’erano 90mila tifosi del Milan: in uno stadio straniero, a 1.000 chilometri da casa, una cosa unica che nessun altro proverà. Percepimmo un amore sconfinato".

