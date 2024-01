Dalla Spagna: Barcellona, Laporta vorrebbe riportare Rijkaard in panchina

Gli ex

Non c'è tempo da perdere. Dopo la decisione di Xavi, che ha annunciato la sua intenzione di lasciare la panchina del Barcellona al termine della stagione, si è aperto ufficialmente il casting per individuare il candidato migliore per un ruolo così delicato e pieno di pressioni.

L'ultimo nome è davvero clamoroso: secondo quanto riportato da Radio MARCA, il presidente Joan Laporta avrebbe intenzione di riaffidarsi a un allenatore che conosce molto bene, ovvero Frank Rijkaard. L'olandese ha allenato la squadra catalana tra il 2003 e il 2008, vincendo la Champions League del 2006 e ponendo le basi al lavoro di Pep Guardiola.

L'ex centrocampista di Milan e Ajax, però, non avrebbe nessuna intenzione di tornare in pista: dopo il Barça ha guidato solo il Galatasaray e la Nazionale dell'Arabia Saudita, che ha lasciato nel 2013. Più di dieci anni senza lavorare nonostante le tante proposte ricevute; Rijkaard avrebbe rifiutato la proposta ma non avrebbe chiuso completamente la porta. Qualora dovesse decidere di tornare, il suo secondo potrebbe essere addirittura Marco van Basten.