Di Canio: "Il Milan ha preso un giocatore come Rabiot determinante per dare equilibrio al centrocampo come vuole Allegri"

Paolo Di Canio, ex attaccante rossonero, ha parlato così del Milan ai microfoni de La Stampa: "Di sicuro ha preso un giocatore come Rabiot determinante per dare equilibrio al centrocampo come vuole Allegri, un profilo capace di rompere l’azione avversaria e ripartire palla al piede. Non aveva nessuno così, Modric ha 40 anni e lo puoi impiegare davanti alla difesa solo per ordine e qualità, non per gamba.

Ecco perché Rabiot, con i suoi strappi, diventa utile: anche se il mercato del Milan resta un ibrido che ha deluso, perché voleva Vlahovic, poi Hojlund, aveva preso Harder e si ritrova con Nkunku, nessuno ha a che fare con l’altro".

