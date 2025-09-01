Donnarumma al Manchester City: è fatta! Lo stipendio è da capogiro (oltre che particolare)

vedi letture

Gianluigi Donnarumma sarà alla corte di Pep Guardiola. Secondo quanto raccolto da TMW, "la trattativa tra il PSG e il City è in dirittura d'arrivo; le parti hanno già raggiunto l'intesa che porterà il numero uno della nazionale italiana a giocare in Premier League. Il PSG, che ha recentemente acquistato il portiere Chevalier per 40 milioni di euro, ha ridotto la sua richiesta per facilitare l'operazione: l'affare si farà per 28 milioni + bonus, per l'ex Milan contratto di cinque anni più uno".

Per il portiere, secondo Alfredo Pedullà, le cifre sono quelle già anticipate: quinquennale da 15-16-16-17-17 milioni e bonus più opzione per una sesta stagione.

SEGUI MINUTO PER MINUTO LE TRATTATIVE DEL MILAN NELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO---> CLICCA QUI PER IL LIVE DI MILANNEWS

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan". Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.