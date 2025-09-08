Ex Milan, Montella commenta la batosta della sua Turchia contro la Spagna: "E' stato un crollo emotivo"

L'ex allenatore del Milan, oggi punto fermo e CT della Turchia, Vincenzo Montella ha commentato a caldo la pesante sconfitta contro la Spagna, cercando di analizzare le ragioni di un risultato così pesante. Le sue parole dopo il 6-0 subito contro le furie rosse:

"Siamo tutti dispiaciuti, per i nostri giocatori e per i tifosi", ha dichiarato Montella. "All'inizio abbiamo avuto qualche occasione, ma non l'abbiamo sfruttata. Poi, i loro due gol ci hanno fatto perdere fiducia". Il commissario tecnico italiano ha specificato che la sua squadra è in crescita e ha ampi margini di miglioramento, ma ha sottolineato l'importanza di imparare da una sconfitta così dura. "Ne usciremo uniti, so che ne usciremo più forti", ha aggiunto..

Secondo l'allenatore, non si è trattato di un problema tattico, ma piuttosto di un crollo emotivo dei giocatori. "I ragazzi hanno reso meno perché hanno sentito una responsabilità emotiva", ha spiegato Montella. "L'avversario ha vinto ogni duello. Questa non è tattica. Non dobbiamo demoralizzarci".