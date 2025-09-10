Fiorentina, il ds Pradé: "Kessie? Voleva tornare in Europa, ma non c'erano le condizioni"

Fiorentina, il ds Pradé: "Kessie? Voleva tornare in Europa, ma non c'erano le condizioni"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:01Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche di Franck Kessie, ex centrocampista del Milan ora all'Al-Ahli che durante il mercato estivo è stato accostato spesso anche al club viola. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "C'è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni".

In merito agli obiettivi stagionali della Fiorentina, Pradé ha invece dichiarato: "Vogliamo vincere qualcosa, dopo esserci andati tante volte vicino. Il sesto posto con 65 punti dello scorso anno è un bel traguardo, che ci lascia l'amaro per non essere andati in Europa League. Noi vogliamo migliorarci e costruire, e penso che il mercato abbia dato la dimostrazione della forza di questa società. Sono stati spesi 92 milioni".
 