Fiorentina, il ds Pradé: "Kessie? Voleva tornare in Europa, ma non c'erano le condizioni"

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche di Franck Kessie, ex centrocampista del Milan ora all'Al-Ahli che durante il mercato estivo è stato accostato spesso anche al club viola. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "C'è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni".

In merito agli obiettivi stagionali della Fiorentina, Pradé ha invece dichiarato: "Vogliamo vincere qualcosa, dopo esserci andati tante volte vicino. Il sesto posto con 65 punti dello scorso anno è un bel traguardo, che ci lascia l'amaro per non essere andati in Europa League. Noi vogliamo migliorarci e costruire, e penso che il mercato abbia dato la dimostrazione della forza di questa società. Sono stati spesi 92 milioni".

