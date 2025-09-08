Il padre di Calhanoglu: "Dio solo sa quando giocherà nel Galatasaray"
MilanNews.it
Il futuro dell'ex centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu sembrerebbe lontano dall'Italia e quindi dall'Inter, visto che sulle tracce del centrocampista nerazzurro e della Nazionale turca si era mosso il Galatasaray, come confermato tra l'altro nelle scorse ore dal tecnico del club giallorosso della capitale turca, Okan Buruk.
Le parole sul suo probabile trasferimento al Galatasaray viene alimentato adesso da delle dichiarazioni del padre del centrocampista: "Dio solo lo sa. Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all'Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c'è alcuna questione di trasferimento".
Pubblicità
Gli ex
Ex Milan, Montella commenta la batosta della sua Turchia contro la Spagna: "E' stato un crollo emotivo"
Moretto: "Lazio al lavoro per bloccare l'ex rossonero Simic per gennaio. Il Milan ha il 20% sulla rivendita"
Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulladi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
4 Saelemaekers brilla anche col Belgio, ormai lo sappiamo: Allegri ha tra le mani un giocatore dal potenziale enorme
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Rabiot tra Francia e Milan, Deschamps fa chiarezza sulle sue condizioni: sarà pronto per fare il titolare in rossonero?
Saelemaekers brilla anche col Belgio, ormai lo sappiamo: Allegri ha tra le mani un giocatore dal potenziale enorme
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com