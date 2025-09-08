Il padre di Calhanoglu: "Dio solo sa quando giocherà nel Galatasaray"

Oggi alle 14:10Gli ex
di Niccolò Crespi

Il futuro dell'ex centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu sembrerebbe lontano dall'Italia e quindi dall'Inter, visto che sulle tracce del centrocampista nerazzurro e della Nazionale turca si era mosso il Galatasaray, come confermato tra l'altro nelle scorse ore dal tecnico del club giallorosso della capitale turca, Okan Buruk.

Le parole sul suo probabile trasferimento al Galatasaray viene alimentato adesso da delle dichiarazioni del padre del centrocampista: "Dio solo lo sa. Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all'Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c'è alcuna questione di trasferimento".