L'ex medico rossonero Tavana racconta come ha salvato la vita ad Antonio Cassano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 19:20
di Enrico Ferrazzi

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rodolfo Tavana, ex medico sociale del Milan, ha raccontato quando ha salvato la vita ad Antonio Cassano: "Atterrati a Malpensa, di ritorno da una trasferta a Roma, Thiago Silva venne da me: 'Dottore, Cassano non sta bene, è confuso'. Il dottor Mazzoni e io lo rintracciammo al parcheggio. Voleva rientrare a casa con la sua auto. Gli facemmo degli esami neurologici di base, c’era qualcosa che non andava. Gli dissi: 'Sali, ma la tua auto la guida il dottor Mazzoni, che ti porterà al Policlinico'. Non sapevamo che cosa fosse, poteva essere un’ischemia, dovevamo accorciare i tempi per ridurre eventuali danni. Mazzoni rimase a dormire con lui in stanza, non deve essere stata una notte facile… 

Gli accertamenti stabilirono che si trattava di un problema neurologico che originava dal cuore. Cassano venne operato e il guaio risolto, riebbe l’idoneità agonistica. Cassano mi ringraziò modo suo: 'Nel parcheggio, la tua autorevolezza mi ha costretto a obbedire'. Tra l’altro, qualche anno prima della stessa cosa aveva sofferto Egidio Calloni (ex centravanti del Milan negli Anni Settanta, ndr). A lui andò due volte bene: il malore gli venne mentre era alla guida, usci di strada, si salvò”.
 