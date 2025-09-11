L'ex medico rossonero Tavana racconta come ha salvato la vita ad Antonio Cassano

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rodolfo Tavana, ex medico sociale del Milan, ha raccontato quando ha salvato la vita ad Antonio Cassano: "Atterrati a Malpensa, di ritorno da una trasferta a Roma, Thiago Silva venne da me: 'Dottore, Cassano non sta bene, è confuso'. Il dottor Mazzoni e io lo rintracciammo al parcheggio. Voleva rientrare a casa con la sua auto. Gli facemmo degli esami neurologici di base, c’era qualcosa che non andava. Gli dissi: 'Sali, ma la tua auto la guida il dottor Mazzoni, che ti porterà al Policlinico'. Non sapevamo che cosa fosse, poteva essere un’ischemia, dovevamo accorciare i tempi per ridurre eventuali danni. Mazzoni rimase a dormire con lui in stanza, non deve essere stata una notte facile…

Gli accertamenti stabilirono che si trattava di un problema neurologico che originava dal cuore. Cassano venne operato e il guaio risolto, riebbe l’idoneità agonistica. Cassano mi ringraziò modo suo: 'Nel parcheggio, la tua autorevolezza mi ha costretto a obbedire'. Tra l’altro, qualche anno prima della stessa cosa aveva sofferto Egidio Calloni (ex centravanti del Milan negli Anni Settanta, ndr). A lui andò due volte bene: il malore gli venne mentre era alla guida, usci di strada, si salvò”.

