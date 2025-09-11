L'ex portiere del Milan Desplanches parla (senza nostalgia) dei suoi anni in rossonero

Sebastiano Desplanches, ex portiere del settore giovanile del Milan attualmente in forza al Pescara, si è così espresso a gianlucadimarzio.com sul suo passato in rossonero: “Al Milan sono stati certamente degli anni fantastici, ma il calcio è fatto anche di scelte. Ora sto bene qua a Pescara. Si sa, dai… È giusto che sogni la Serie A, la Champions o la Nazionale. Sono ancora molto giovane e certamente mi toglierò delle belle soddisfazioni. Il legame con Ernia? Ci siamo conosciuti nel periodo in cui vestivo la maglia del Milan. È capitato anche di uscire con lui e alcuni miei compagni per un caffè, essendo lui un grande tifoso rossonero ci siamo fatti una bella chiacchierata. È stato molto gentile“

LA CARRIERA

“Ho iniziato - aveva raccontato Desplanches a vivoAzzurroTV - i primi passi a Novara, in una scuola calcio chiamata Sparta Novara, poi sono passato in un’altra scuola calcio nelle vicinanze e infine all’Inter dove sono rimasto per qualche anno quando poi sono passa sull’altra sponda di Milano restando al Milan fino alla Primavera. Poi sono passato a titolo definitivo al Vicenza. Trasferirsi dal Milan alla Serie C può sembrare un passo indietro all’inizio, ma poi quando sei dentro capisci che non è così perché il calcio dei grandi è tutta un’altra cosa, quindi sono contento di aver fatto questa gavetta, di essermi guadagnato le cose e di essere in forza al Palermo”.