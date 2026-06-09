Il messaggio di Weah ai tifosi italiani: "Serve pazienza, troppe volte vedo ragazzi messi in panchina dopo uno sbaglio. Non tutti nascono Lamine Yamal"

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L'ex attaccante rossonero George Weah ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi azzurri in merito alla crisi del calcio italiano

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, George Weah, grande ex attaccante rossonero, ha commentato così il momento non semplice del Milan: "Come dicevo per la Nazionale italiana, il calcio è strano. Tutte le squadre si modificano, si evolvono. In generale è cambiato sicuramente il livello del campionato. Al Milan però resta una pressione enorme (e qui George agita le mani proprio per sottolineare il concetto...) e va dato tempo ai giocatori di ambientarsi. Oggi c’è una squadra giovane a cui servono lavoro e tanta pazienza. Ci vuole calma, ma tornerà grande.

Al Milan serve un grande centravanti? Quanto ho appena detto valeva in realtà anche per me. Sono arrivato al Milan a 28 anni, se fosse successo prima probabilmente non sarei stato pronto. Ho conosciuto San Siro dopo anni al Monaco e al Paris Saint Germain. Ero maturo e ho saputo cogliere l’opportunità. Altrimenti non so se ce l’avrei fatta. Questo dico agli italiani e a chi fa parte del vostro campionato: serve pazienza, dovete ammettere l’errore. Troppe volte vedo ragazzi messi in panchina dopo uno sbaglio. Ma non è così che funziona, va lasciato il tempo per lavorare e crescere. Non tutti nascono Lamine Yamal, non tutti sono subito fenomeni”.