Morata generoso: regala la fascia di capitano della Spagna a Rodri al rientro dopo il lungo infortunio

Luis De La Fuente, ct della Spagna, si è così espresso in conferenza stampa: "Stai parlando con un commissario tecnico orgoglioso dei suoi giocatori, della Nazionale, di rappresentare il Paese come lo stiamo facendo. La squadra continua a crescere e crescere, e il primo a rimanere sorpreso sono io. È una squadra alla quale c'è poco da dire. Catturano subito il messaggio. Non volevamo commettere gli stessi errori di giovedì contro la Bulgaria. È la dimostrazione di una generazione di calciatori che non si stanca di lavorare e migliorare. Già oggi stiamo pensando a cosa fare per essere un po’ migliori nelle prossime partite".

Sull'infortunio di Nico Williams:

"È un peccato. Aveva un piccolo fastidio all’adduttore. Bisognerà vedere come evolve e verranno fatti degli esami. Sembra possa trattarsi di un problema muscolare".

Sulla fascia da capitano a Rodri dopo l’uscita di Morata:

"Questa squadra è molto generosa ed è stata una decisione di Alvaro. Morata è un esempio per noi, sono orgoglioso di avere un capitano come lui. Ha preso questa decisione e gli fa onore. Sono felice anche per questo".

Infine sui tre gol di Merino:

"Abbiamo dei giocatori fantastici e lui è un altro esempio di quel calciatore che fa tante cose bene, che è un genio, un top mondiale e a volte non ha il riconoscimento che merita in Spagna. È uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Quello che abbiamo sono brave persone, gente umile che vuole continuare a crescere".