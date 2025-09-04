Morata: "Giocare per la Spagna è la cosa migliore che mi sia capitata in carriera"

L'ex attaccante del Milan, oggi al Como Alvaro Morata ha parlato così in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni che vivrà insieme alla sua Spagna. A quanto pare, la Nazionale per Morata sembra essere davvero uno dei pochi motivi per sorridere ancora nel mondo del calcio:

"Mi sento bene. Non vedo l'ora di giocare con la Spagna, come sempre. Non è mai facile partecipare a un Mondiale, anche se dall'esterno sembra così. Abbiamo esempi che dimostrano che non è così. Sto andando molto bene e sono felice di essere qui".

Potrebbe essere il tuo ultimo ciclo in nazionale

"Ho passato così tante cose che domani potrei avere un infortunio o qualcosa del genere. Non ci penso, scendo in campo con entusiasmo per rappresentare il mio Paese, che è la cosa migliore che mi sia mai capitata come calciatore. Domani dovremo dare il 100%".