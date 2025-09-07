Portogallo, l'ex Milan Joao Felix trascina i lusitani con una doppietta

di Niccolò Crespi

Prima giornata di qualificazioni ai prossimi Mondiali per il Gruppo F in Europa. Il Portogallo rifila una goleada a domicilio all'Armenia: ben cinque reti all'esordio, di cui due con la griffe di Cristiano Ronaldo e due firmate dall'ex milanista Joao Felix. A segno anche Joao Cancelo. Di seguito il risultato, i marcatori e la classifica aggiornata.

Armenia-Portogallo 0-5 - 10', 61' Joao Felix (P); 21', 46' Ronaldo (P); 32' Cancelo (P)

CLASSIFICA GRUPPO F
Portogallo 3
Ungheria 0*
Irlanda 0*
Armenia 0

*una gara in meno