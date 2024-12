Sacchi: "Reijnders mi piace moltissimo, Pulisic è sempre pericoloso. Leao? Quando è in giornata fa girare la testa a tutte le difese avversarie, ma..."

vedi letture

Chi potrebbero essere gli uomini chiave del Milan stasera contro l'Atalanta? Arrigo Sacchi ha spiegato sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport: "Credo che i giocatori-chiave possano essere Reijnders e Pulisic. L’olandese mi piace moltissimo, interpreta bene il ruolo di classico centrocampista, ha forza e ottime doti tecniche. Pulisic dribbla con sicurezza, crea superiorità numerica, è sempre pericoloso. E poi c’è sempre Leao: quando è in giornata fa girare la testa a tutte le difese avversarie, ma non si sa mai se si può fare conto su di lui.

Al Milan non mancano le qualità tecniche per affrontare questo duello, è semmai sull’aspetto dell’equilibrio che ci si deve soffermare. Squadra corta e stretta, in modo che gli avversari non si possano infilare negli spazi: questa è la prima regola. Inoltre: aggressione in zona offensiva, per rubare velocemente il pallone".