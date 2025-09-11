Suso: "Al Milan vissuto i momenti più belli, oggi riparto con entusiasmo dal Cadice"

E' stato forse uno dei pochi segnali di luce in stagioni davvero buie e povere di successi. Suso. esterno mancino spagnolo ha saputo conquistare i tifosi del Milan grazie alle sue prodezze (specialmente nei derby) e quindi al suo attaccamento alla maglia. Oggi, l'ex Milan e Siviglia riparte da un nuovo progetto e in Segunda Division, Serie B spagnola: "Sono dove volevo essere. I sentimenti ci sono sempre, sono del Cadice fin da piccolo e sono sempre stato un cadista in più. Nel momento in cui ho potuto dimostrarlo, l’ho fatto. Ho rinunciato a tutto per essere qui", ha raccontato in un'intervista a Radio Cadiz.

Il retroscena Real Madrid:

"Era praticamente tutto fatto con il Real Madrid. Volevo andare lì per la cultura, per la Premier e perché era il Liverpool. Per me era qualcosa di diverso. Per andare in Spagna c’era sempre tempo".

Al Milan invece il suo miglior momento, oggi la Serie B in Spagna:

"Non ho mai giocato in Segunda. I contesti sono diversi, ci sono squadre più battagliere. La qualità si nota: in Primera c’è più tecnica e più spazi. La promozione è il sogno e l’obiettivo che abbiamo tutti. Il Cadice deve stare in Primera ed è un club da Primera".