Un ex allenatore rossonero presente a San Siro questa sera

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, in rossonero dal 2016\17 fino al 2018, è stato nominato a ottobre come il nuovo commissario tecnico della nazionale turca. In questa nuova esperienza ha infatti ritrovato con sè Hakan Calhanoglu, allenato nella parentesi milanista, non proprio indimenticabile.

L'ex attaccante della Roma è inoltre presente questa sera a San Siro per assistere al "Derby D'Italia" Tra Inter e Juventus e soprattutto per monitorare più da vicino, proprio il numero 20 nerazzurro e il giovane talento bianconero Yildiz.