Weah rivela: "Ho parlato con Maldini di mio figlio, sembrava fosse interessato a prenderlo dal Lille ma poi non se ne è fatto nulla"

George Weah, ex attaccante rossonero, ha parlato così a Il Giornale della sua esperienza al Milan e di Paolo Maldini:

Nessuna nostalgia di quel Milan?

"Come potrei non averne? Ho trascorso a Milano 4 anni e mezzo molto intensi, con grandi compagni di squadra e grandi vittorie. Ho amato il Milan e i suoi tifosi. Io resto milanista, ma tifo Juve. Si può?".

Ha sentito Maldini dopo che la proprietà americana lo ha allontanato dal club?

"No, ci eravamo parlati prima, per Tim. Sembrava che fosse interessato a prenderlo dal Lille, poi non se ne è fatto nulla. Mi spiace per come è stato trattato, ma non sempre c'è rispetto per la storia e Paolo è stato la storia del Milan. E anche da dirigente credo che abbia fatto buone cose. L'ha vinto lui l'ultimo scudetto, no?".