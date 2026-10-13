Zola elogia Liberali: "Paga la concorrenza ma è un futuro top player"
Il pensiero di Gianfranco Zola sull'ex Milan Mattia Liberali, oggi astro nascente del Como di Cesc Fabregas
Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Napoli e Cagliari, fra le altre, Gianfranco Zola, ha parlato dei più caldi temi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi anche sull'analisi di diversi talenti italiani, fra i quali anche l'ex Milan Mattia Liberali, oggi al Como agli ordini d Cesc Fabregas.
Sul Como, Nico Paz come erede di Messi e Liberali
"Per caratteristiche sì, e aggiungo che non è ancora al top (Nico Paz, ndr). È un giocatore completo, il fulcro di un Como favoloso dove spiccano anche Perrone, Baturina, Diao e spero anche un altro. Liberali paga la concorrenza, ma è un futuro top player. Già è bravo, ora deve alzare il livello. Il Como lo aiuterà"
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