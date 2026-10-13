Zola elogia Liberali: "Paga la concorrenza ma è un futuro top player"

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Il pensiero di Gianfranco Zola sull'ex Milan Mattia Liberali, oggi astro nascente del Como di Cesc Fabregas

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Napoli e Cagliari, fra le altre, Gianfranco Zola, ha parlato dei più caldi temi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi anche sull'analisi di diversi talenti italiani, fra i quali anche l'ex Milan Mattia Liberali, oggi al Como agli ordini d Cesc Fabregas.

Sul Como, Nico Paz come erede di Messi e Liberali

"Per caratteristiche sì, e aggiungo che non è ancora al top (Nico Paz, ndr). È un giocatore completo, il fulcro di un Como favoloso dove spiccano anche Perrone, Baturina, Diao e spero anche un altro. Liberali paga la concorrenza, ma è un futuro top player. Già è bravo, ora deve alzare il livello. Il Como lo aiuterà"