Salisburgo, Mazurek verso il Milan: "Vogliamo mettere in mostra i nostri punti di forza: difenderci con aggressività e giocare con ritmo in fase offensiva"

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Bartosz Mazurek, centrocampista del Salisburgo, ha spiegato come la squadra austriaca intende affrontare stasera il Milan

ll sito ufficiale della UEFA riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Bartosz Mazurek, centrocampista del Salisburgo, in vista della gara di questa sra di Europa League contro il Milan: "Il Milan è, ovviamente, un avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia. Vogliamo mettere in mostra i nostri punti di forza, difenderci con aggressività e giocare con ritmo in fase offensiva".

LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN

Arbitro: Horațiu Feșnic ROU

Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU

IV uomo: Florin Andrei ROU

VAR: Cătălin Popa ROU

AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN

Data: giovedì 15 ottobre 2026

Ora: 18.45

Stadio: Red Bull Arena

Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go

Web: MilanNews.it