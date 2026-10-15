Salisburgo, Mazurek verso il Milan: "Vogliamo mettere in mostra i nostri punti di forza: difenderci con aggressività e giocare con ritmo in fase offensiva"

Salisburgo, Mazurek verso il Milan: "Vogliamo mettere in mostra i nostri punti di forza: difenderci con aggressività e giocare con ritmo in fase offensiva"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:02L'Avversario
di Enrico Ferrazzi
Bartosz Mazurek, centrocampista del Salisburgo, ha spiegato come la squadra austriaca intende affrontare stasera il Milan

ll sito ufficiale della UEFA riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Bartosz Mazurek, centrocampista del Salisburgo, in vista della gara di questa sra di Europa League contro il Milan: "Il Milan è, ovviamente, un avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia. Vogliamo mettere in mostra i nostri punti di forza, difenderci con aggressività e giocare con ritmo in fase offensiva". 

LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN
Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
IV uomo: Florin Andrei ROU
VAR: Cătălin Popa ROU
AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN
Data: giovedì 15 ottobre 2026
Ora: 18.45
Stadio: Red Bull Arena
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it