Salisburgo, l'onestà di Röhl: "Sconfitta meritata, si è vista chiaramente la qualità del Milan"

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Il tecnico del Salisburgo ha analizzato con grande onestà la sconfitta per 4-0 contro il Milan che ha meritato la vittoria

Il sito ufficiale dell'UEFA riporta le parole di Haris Tabaković, capitano del Salisburgo, al termine del match di ieri sera perso 4-0 contro il Milan: "Si è vista una differenza abissale nel nostro gioco in contropiede, rispetto al loro. Il loro sviluppo generava sempre un cross perfetto, una corsa perfetta; i loro esterni sono stati incredibili nell'uno contro uno, e noi spesso non siamo stati all'altezza in questo senso. Anche se penso che siamo stati coraggiosi con la palla tra i piedi, abbiamo pressato alto. Tuttavia, non siamo stati abbastanza efficaci in area di rigore".

Questo invece il commento del tecnico del Salisburgo, Danny Röhl: "Abbiamo iniziato bene nei primi dieci-quindici minuti, recuperando palla, ma non siamo stati abbastanza cinici sotto porta. Poi loro hanno giocato bene e si sono portati sul 2-0. Tuttavia, devo dare merito alla mia squadra; sono rimasti coraggiosi e hanno lottato con grande determinazione. Oggi si è vista chiaramente la qualità del Milan. Alla fine, la sconfitta è stata meritata, anche se forse con due gol di scarto in meno".

Questo il tabellino di Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata di Europa League:

SALISBURGO-MILAN 0-4

MARCATORI: 15' Cisse, 32' Cisse, 49' Cisse, 72' Ramos

LE FORMAZIONI

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (dall'81 Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo (dal 60' Vertessen), Kitano (dal 60' Diakite), Lindstrom (dal 72' Camara); Tabakovic (dal 72' Redzic). A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Drexler, Lainer. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 67' Terracciano), De Winter, Pavlovic (dall'81' Diawara); Hutchinson, Jashari, Rabiot (dal 60' Modric), Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (dal 60' Pulisic); Camarda (dal 60' Ramos). A disp.: Torriani, Gila, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze. All. Amorim.

ARBITRO: Feșnic

AMMONITI: Hutchinson (M), Zabransky (S),

ESPULSI: Terracciano (M)

RECUPERO: 1' PT, 3' ST