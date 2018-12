LIVE MN - Milan Primavera-Cagliari (1-2): Maldini illude soltanto, rossoneri sconfitti a Varese

- Termina qua una partita a due volti per il Milan. I rossoneri avevano iniziato molto bene il primo tempo, mettendo in ginocchio il Cagliari. La formazione ospite è, tuttavia, uscita gradualmente fino all'espulsione di Bellanova sul finire della prima frazione di gioco che ha stravolto la partita. I rossoneri, infatti, non hanno praticamente giocato nel secondo tempo, in cui il Cagliari ha trovato due reti. Soltanto nel finale, con la rete di Maldini, il Milan è tornato a rendersi pericoloso, quando era ormai troppo tardi.

90' +4 - Finisce la partita, il Milan perde contro il Cagliari

90' +2 - Il Milan cerca il pari con tutte le forze in questo finale di partita

90' - Quattro minuti di recupero in questo finale di partita

85' - Cambio nel Milan: dentro Tonin, fuori Sala

83' - Cambio nel Cagliari, entra Gagliano per Doratiotto

82' - Cagliari vicino al gol: Verde scarica per Ladinetti a rimorchio poco fuori dall'area rossonera. Ladinetti tira di prima intenzione ma la palla è fuori.

79' - Maldini riapre la partita. Il figlio d'arte rossonero ha cambiato la partita con il suo ingresso in campo e ora ha riaperto il match segnando un gran gol su calcio di punizione. Il Milan ora spinge per cercare il pareggio

79' - GOOOOL DEL MILAN

79' - Quando mancano poco più di dieci minuti alla fine il Milan prova a reagire, creando pericoli alla difesa del Cagliari

74' - Azione personale di Daniel Maldini, sulla fascia sinistra. Il rossonero ha puntato la difesa del Cagliari, provando a crossare verso l'area dove non c'era nessun rossonero.

72' - Il raddoppio del Cagliari sembra aver chiuso la partita. Il Milan, che aveva già iniziato il secondo tempo in difficoltà, è definitivamente uscito dal gioco dopo la seconda rete della formazione sarda. I rossoneri provano a rendersi pericolosi con le ripartenze ma senza risultati rilevanti.

71' - Cambio nel Milan, Maldini prende il posto di Torrasi

70' - Altra punizione per il Cagliari, Marongiu cerca il primo palo ma Soncin è lì ad aspettare il pallone

68' - Altro cambio nel Cagliari, Lella lascia il posto a Lombardi

62' - Cross dalla sinistra di Marigosu per Verde. L'attaccante del Cagliari controlla in area, si gira, calcia e batte Soncin. Ora i sardi sono avanti per 0-2

62' - GOL DEL CAGLIARI

58' - Tra i motivi dietro la sostituzione di Capanni ci sarebbero alcuni problemi al flessore

58' - Cambio nel Milan, Haidara prende il posto di Capanni

57' - Tsadjout prova a riportare il Milan in parità con un'azione personale sulla fascia destra ma il centravanti rossonero viene fermato senza alcuna difficoltà dalla difesa del Cagliari. I rossoneri non sono mai riusciti a rendersi pericolosi nel secondo tempo, pesa l'espulsione.

52' - Il Milan non è sceso in campo nel secondo tempo e il Cagliari ha sfruttato questa difficoltà del Milan, e la superiorità numerica. Doratiotto ha ricevuto una buona palla verticale, inserendosi in area dalla destra e battendo Soncin con un tiro rasoterra che finisce in rete, sul secondo palo, alle spalle di Soncin. Da segnalare che l'azione cagliaritana è partita da un tocco di mano rossoblu a centrocampo.

51' - GOL DEL CAGLIARI

50' - Ammonito Negri per un fallo su Marongiu

49' - Punizione per il Cagliari, Marongiu sulla palla. Il cagliaritano cerca il tiro che si spegne di poco alla sinistra della porta difesa da Soncin.

45' - Inizia il secondo tempo

- Cambio nel cagliari, entra Marigosu ed esce Contini

45' + 2 - Termina il primo tempo

42' - Espulso Bellanova per un fallo commesso a palla lontana su Contini

39' - Quando Milan in questo primo tempo. Sala recupera palla, si allarga e serve in mezzo Tsadjout che in tuffo non riesce a inquadrare lo specchio della porta

36' - Punizione pericolosa dal Milan. Capanni dai pressi della bandierina ha servito palla all'indietro ma il tiro di Sala è respinto dalla difesa

35' - Occasione per il Cagliari. Verde ha servito palla in verticale verso Contini che ha cercato l'uno contro uno con Soncin. Buona uscita del portiere rossonero che riesce a prendere palla senza commettere fallo in area

34' - Altra chance per il Milan. Torrasi verticalizza per Capanni che penetra in area, si defila e crossa. Il passaggio finisce però tra le mani del portiere del Cagliari. Il dieci rossonero avrebbe anche potuto tirare

31' - Fallo dubbio di Tsadjout su Doratiotto. Ora il Cagliari può beneficiare di una punizione da posizione pericolosa. Landinetti cerca lo schema, servendo sul primo palo Doratiotto. Il dieci rossoblu si è trovato da solo davanti a Soncin ma ha calciato alto sopra la traversa

30' - Passa in archivio la prima mezz'ora di gioco. E' una partita divertente quella che sta andando in scena allo stadio Franco Ossola

30' - Bel gesto tecnico di Capanni. Il dieci rossonero ha saltato un difensore del Cagliari con una veronica, servendo Sala che non è riuscito a calciare verso la porta

29' - Pallone perso dal Milan a centrocampo e occasione per il Cagliari con Contini che fa tutto da solo. Il cagliaritano ha recuperato palla e ha addirittura cercato il tiro dalla distanza che non ha creato troppi problemi a Soncin

26' - Verde prova ad insidiare la difesa rossonera ma viene fermato da una buona chiusura di Torchio

25' - Con il passare dei minuti cresce il Cagliari, complice il calo del Milan in fase di pressing alto

21' - Occasione Milan! Capanni dalla destra prova un cross teso. Tsadjout in mezzo all'area buca la palla che finisce sui piedi di Brescianini che cerca il controllo ma perde in questo modo il tempo per tirare.

20' - Buona ripartenza del Cagliari, con il pallone che finisce in corner. Il calcio d'angolo non risulta pericoloso, Soncin agguanta la palla e prova a lanciare il contropiede rossonero

19' - Sala! Brescianini salta Kouadio sulla sinistra e serve per Sala, all'interno dell'area piccola. Il numero 11 rossonero tira di prima intenzione ma non riesce a rendersi pericoloso

14' - Ancora un'occasione per il Milan. Cross dalla destra, Sala riceve palla in area e la passa a Tsadjout. Il centravanti rossonero scarica su Bellanova appostato al limite dell'area. Il terzino calcia di prima ma il tiro non è preciso e finisce di molto a lato della porta

12' - Azione prolungata del Milan. I rossoneri mantengono il possesso di palla nella metà campo del Cagliari, cercando di veritcalizzare verso gli attaccanti quando la difesa sarda lascia spazio

9' - Primo pericolo per il Milan, Kouadio corre sulla fascia destra, trova il fondo e serve il cross che non è però preciso

8' - Buon Milan in questo avvio, i rossoneri riescono a creare occasioni pericolose e ad arginare le ripartenze del Cagliari

6' - E' vivo il Milan, sempre sull'asse sinistro. Capanni ha cercato un filtrante per Tsadjout in area, l'attaccante rossonero calcia ma la palla è parata. Sulla respinta si è avventato Sala che ha colpito il portiere cagliaritano Daga, rimasto per alcuni secondi a terra.

3' - Ancora Milan sulla sinistra, questa volta è Capanni ad impensierire la difesa rossoblu che però regge il colpo.

2' - Pericoloso il Milan. Ruggeri dalla sinistra serve un buon cross verso Tsadjout. L'attaccante rossonero è però in ritardo e la palla finisce tra le mani del portiere sardo

1' - Partiti! E' del Cagliari il primo pallone

- Le due squadre sono in campo, Milan con maglia rossonera e pantaloncini e calzettoni bianchi. Il Cagliari veste la divisa da trasferta, bianca con dettagli rossoblu. Ora Milan e Cagliari hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare Radice.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-1-2): Soncin; Bellanova, Ruggeri, Torchio, Negri; Torrasi, Brambilla, Brescianini; Tsadjout; Sala, Capanni. A disp.: Guarnieri, Basani, Barazzetta, Culotta, Sanchez, Frigerio, Mionic, Finessi, Maldini, Haidara, Vigolo, Tonin. All.: Lupi.

Cagliari (4-3-1-2): Daga, Kouadio, Carboni, Boccia, Porru; Marongiu, Ladinetti, Lella; Doradiotta; Verde, Contini. A disp.: Cabras, Ingrosso, Cardenas, Lombardi, Camara, Dore, Gagliano, Marigosu. All.: Canzi

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono dallo stadio Franco Ossola di Varese dove, tra pochi minuti, andrà in scena il match tra Milan Primavera e Cagliari. Diavolo impegnato nel posticipo dell'11a giornata di campionato, quasi obbligato a vincere per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. I ragazzi di mister Lupi sono penultimi, con solo 7 punti in classifica, a due lunghezze dalla zona salvezza occupata momentaneamente da Udinese e Chievo. Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione del match: tutto live, tutto su MilanNews.it!