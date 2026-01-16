LIVE MN - Primavera, Milan-Fiorentina (1-0): fine primo tempo...

Primavera, Milan-Fiorentina (1-0): fine primo tempo...
- La Primavera del Milan chiude avanti 1-0 il primo tempo del match contro la Fiorentina. Vantaggio meritato dei rossoneri che hanno creato più occasioni e sono passati in vantaggio al 31' con Angelicchio, giocatore classe 2009 al suo esordio dal primo minuto in campionato.
46' Fine primo tempo.
45' Un minuto di recupero.
43' Fiorentina tutta in avanti alla ricerca del pari: tentativo dall'interno dell'area di rigore di Trapani, Longoni blocca senza problemi dopo che la conclusione del giocatore viola è stata smorzata da Vladimirov.
40' Punizione per la Fiorentina dalla destra: cross in area, Scotti libera di testa.
34' La Fiorentina prova a reagire con una conclusione da lontano di Kone, Longoni blocca a terra.
31' GOOOOOOLLLLL!!! MILAN AVANTI CON ANGELICCHIO!!! Cross dalla sinistra, Deli anticipa in scivolata Mancioppi, ma la palla arriva al 2009 rossonero che con il destro insacca all'angolino.
28' Tentativo di Nolli dalla distanza, pallone ben distante dalla porta della Fiorentina.
25' Punizione il Milan dalla trequarti di sinistra: cross a rientrare di Lontani e colpo di testa di Vladimirov che finisce fuori di poco.
21' Bello spunto di Mazzeo che punti Nolli e poi prova il diagonale con il sinistro, Longoni si distende e respinge.
19' Il Milan recupera palla sulla trequarti: Scotti trova in area Lontani che controlla, si sposta il pallone sul sinistro e prova la conclusione, determinante l'intervento di un difensore della Fiorentina che devia in angolo.
16' Grande azione personale di Scotti che salta un paio di avversari e prova il destro appena dentro l'area di rigore, pallone fuori non di molto alla sinistra del portiere viola.
12' Angelicchio ci prova alla distanza, pallone a lato che non preoccupa Leonardelli.
11' Si vede in avanti anche la Fiorentina: azione prolungata dei viola, Evangelista prova il cross dalla sinistra, Longoni blocca il pallone in uscita alta.
6' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia destra: cross di Lontani con il destro, sponda di test di Vladimirov che cerca Nolli, ma interviene un giocatore della Fiorentina e libera l'area.
0' Inizia la gara: primo pallone per il Milan.
Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo Sportitalia Village di Carate Brianza dove tra poco la Primavera del Milan ospiterà la capolista Fiorentina nella gara valida per la 20^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Giovanni Renna, attualmente all'undicesimo posto in classifica e reduci dalla sconfitta in casa del Torino nello scorso week-end, devono provare l'impresa per proseguire la loro rincorsa alla zona playoff. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!
Ecco le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. A disp.: Faccioli, Bianchi, Pagliei, Pandolfi, Dotta, Grassini, Borsani, Petrone, K. Mazzeo, Castiello, Vechiu. All. Renna
FIORENTINA: Leonardelli; Sadotti, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Trapani, B. Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disp.: Fei, Bonanno, Maiorana, Perrotti, Jallow, Angiolini, Batignani, Giusto, Diallo, Conti, Sturli. All. Galloppa
