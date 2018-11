Milan Primavera, i numeri della gestione Lupi: 40 gare con 15 trionfi e 17 sconfitte. Differenza reti -12

Nella decima giornata del campionato di categoria, il Milan Primavera ha perso 3-0 con il Sassuolo. I Giovani Diavoli, con questo risultato, finiscono in zona retrocessione in una giorno particolare per mister Lupi, nel traguardo delle 40 gare sulla panchina della Primavera. Questi tutti i numeri della sua gestione: 40 sfide, 15 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte con 58 gol fatti e 70 subiti. Ma soprattutto una finale di Coppa Italia raggiunta nella scorsa stagione.