MN - Lupi: "Partita molto combattuta, stiamo crescendo. Complimenti a Simic e Brescianini"

Alessandro Lupi, allenatore della Primavera, ha parlato ai cronisti presenti, dopo la vittoria del Milan contro il Torino. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “E’ stata una partita molto combattuta, il Torino è una squadra forte e organizzata. Abbiamo cercato di muovere la palla il più possibile per trovare linee di passaggio. I ragazzi hanno trovato buone trame di gioco, hanno lavorato bene in fase di non possesso e quindi c’è una buona crescita. Dobbiamo crescere perché quando ti trovi in difficoltà contro una squadra così forte devi essere bravo a essere lucido, veloce nell’esecuzione tecnica e fisica. In questi momenti abbiamo sofferto e dobbiamo crescere. Il rigore ha dato ansia e una spinta in più a loro. Poi hanno individualità che possono fare la differenza. Simic? Sono molto contento, ringrazio Rino e la società che ci aiuta. Sta dimostrando di essere un grande giocatore e un grande professionista. Faccio i complimenti anche a Brescianini perché sta giocando in un ruolo non suo e lo interpreta molto bene. È una crescita che gli permetterà di avere più soluzioni nella sua carriera. Palermo? Sono una squadra molto combattiva, andiamo e cerchiamo di fare il nostro gioco, essendo protagonisti e rispettando gli avversari”.