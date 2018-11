Si sono disputate oggi altre quattro gare dell’ottava giornata del campionato Primavera Questi i risultati delle partite, in attesa di Genoa-Roma e Sassuolo-Juventus, in programma per domani.

Atalanta-Milan 6-1 (venerdì)

Torino-Sampdoria 2-10 (venerdì)

Chievo Verona-Napoli 1-2

Fiorentina-Cagliari 0-1

Inter-Empoli 6-1

Palermo-Udinese 4-1