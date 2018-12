Primavera, Milan-Cagliari si giocherà lunedì 10 dicembre

Il Milan Primavera non naviga in acque tranquille per quanto riguarda le posizioni di classifica. Il peggio, almeno sulla carta, però potrebbe essere passato ed ora la squadra di Lupi può tentare la risalita. A partire da lunedì 10 dicembre alle 19, quando i giovani rossoneri scenderanno in campo per il posticipo dell'11a giornata contro il Cagliari al Franco Ossola di Varese.