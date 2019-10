Settore giovanile, i risultati del weekend: bene la Primavera

Non senza qualche difficoltà, andando sotto nel primo tempo, la Primavera rossonera ha superato la Cremonese. Al Vismara, decisiva la doppietta di Colombo nella ripresa per il 2-1 finale. Tre punti che consentono ai ragazzi di Mister Giunti di rimanere al secondo posto a quota 11.

Pesante ko per gli U18 a Genova, passo falso anche per gli U16. Vittoria, invece, per gli U15 di Mister Bertuzzo che battono in casa il Cittadella e si confermano da soli in vetta al proprio girone B. Scorpacciata di gol, infine, per le squadre femminili: dalle U17 alle U10, quattro successi e 34 reti realizzate.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 5° giornata, Milan-Cremonese 2-1 (3'st e 21'st Colombo)

U18: 5° giornata, Genoa-Milan 6-0

U16: 7° giornata, Milan-Cittadella 1-3 (17' Dipalma)

U15: 7° giornata, Milan-Cittadella 1-0 (9'st Perrucci)

U14: 5° giornata, Milan-Cremonese 3-0 (2 Scotti, Sia)

U13: 5° giornata, Albinoleffe-Milan 1-1 (Ossola)

U12: 3° giornata, Milan-Accademia Inter 8-1 (5 Camarda, 2 Angeli, Nolli)

U10: 3° giornata, Milan-Lombardia Uno 8-0 (2 Matta, 2 Seye, Borsa, Sorrentino, Bacuzzi, Marasco)

U9: 3° giornata, Rozzano Calcio-Milan 0-3 (2 Jadid, La Vecchia)

U17 FEMMINILE: 5° giornata, Orobica BG-Milan 0-13 (3 Avallone, 3 Sperduto, 3 Ronchetti, Ostuni, Premoli, Gilardoni, Avilia)

U15 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Milan Ladies 9-0 (3 Rossi, 2 Orsenigo, Renzotti, Ferretti, Crotti, Galvan)

U11 FEMMINILE: 3° giornata, Milan-Atletico 6-1 (2 Montaperto, Di Falco, Alaimo, Peres, Tomaselli)

U10 FEMMINILE: 3° giornata, Orione-Milan 1-6 (5 Spagliardi, Elshamy)