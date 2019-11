Settore giovanile, i risultati del weekend: vittoria larghissima per l'U15

In un weekend senza Primavera e Under 18, spiccano in positivo le belle vittorie di U16 e U15 contro il Pordenone: 3-1 per i primi, addirittura 8-0 per i secondi. Risultati ottimi anche per U14 e U13, mentre il Settore Giovanile Femminile non sbaglia un colpo raccimolando cinque vittorie su cinque partite. Cade l'U17 contro la Cremonese in trasferta, unica sconfitta rossonera di un fine settimana ampiamente positivo.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND

SABATO 16 NOVEMBRE

U13: 9° giornata, Cremonese-Milan 0-2 (Albé, Pereira)

U12: 7° giornata, Rozzano Calcio-Milan 0-3 (Borsani, Camarda, Arnaboldi)

U11: 7° giornata, Milan-Villa 6-2 (3 Mastroianni, Rocca, Grilli, Bompan)

U10: 7° giornata, Milan-Rhodense 8-0 (3 Marchello, 2 Marasco, 2 Sorrentino, Borsa)

U9: 7° giornata, Club Milano-Milan 1-3 (3 Jadid)

U11 FEMMINILE: 7° giornata, Macallesi-Milan 1-3 (Peres, Montaperto, Rai)

U10 FEMMINILE: 7° giornata, Arca-Milan 1-10 (3 Bestetti, 2 Cappello, Di Lernia, Gulizia, Galluzzi, La Rocca, Spagliardi)

DOMENICA 17 NOVEMBRE

U17: 10° giornata, Cremonese-Milan 4-1 (El Hilali)

U16: 11° giornata, Milan-Pordenone 3-1 (2 Alesi, Montalbano)

U15: 11° giornata, Milan-Pordenone 8-0 (2 Benedetti, 2 Baricchio, Perrucci, Mangiameli, Nahrudnyy, Gramignoli)

U14: 9° giornata, Pro Patria-Milan 0-2 (Martinazzi, Scotti)

U11: recupero 2° giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 – CS Vismara

U17 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Pro Sesto 6-1 (Morleo, Sperduto, Premoli, Ronchetti, Semplici, Gilardoni)

U15 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Rivanazzanese 9-1 (2 Crotti, Grimaldi, Orsenigo, Carotenuto, Renzotti, Rossi, Cappa V., Cappa A.)

U13 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Savorelli 10-0 (2 Pengo, 2 De Marco, 2 Paglia, Zapelli, Galdino, Alaimo, De Dona)