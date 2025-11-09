Alle 14:30 Milan Futuro ospite dell'ex Amelia a Sondrio. Dove vederla

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:47MILAN FUTURO
di Antonello Gioia

Oggi alle 14:30 il Milan Futuro sarà impegnato a Sondrio, contro la squadra allenata da Marco Amelia. La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Sondrio. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.