Milan Futuro, rinviata la gara contro la Real Calepina: ecco la nuova data
La gara tra Milan Futuro e Real Calepina è stata rinviata. Come ufficializzato dalla LND tramite un comunicato, la sfida - in programma domenica 16 novembre - è stata posticipata a mercoledì 26 novembre alle 14.30 dopo la richiesta del club rossonero data la convocazione di tre calciatori per gli Europei Under 21.
Il Milan Futuro vince ancora e si porta a -6 dalla vetta della classifica
La decima giornata del campionato di Serie D, girone B sorride al Milan Futuro che, nella giornata di ieri, ha sconfitto per 2-1 l'Oltrepò al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Decisive le reti di Eletu nel primo tempo e di Diego Sia al 39° della riprsa dopo che qualche minuti prima gli ospiti avevano trovato il pareggio. Rossoneri salgono a 17 punti al sesto posto ma a soli 6 punti dalla vetta occupata dal Chievo Verona e 3 punti dalla coppia al secondo posto.
