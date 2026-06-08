News Allegri-Napoli, perché manca ancora la firma: il Milan non ha risolto il contratto

vedi letture

Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, ma l'ufficialità tarda ad arrivare. Il motivo è legato alla risoluzione del contratto con il Milan

Massimiliano Allegri e il Napoli sono promessi sposi da giorni, ma il matrimonio continua a slittare. L'accordo tra il tecnico livornese e il club partenopeo è infatti stato raggiunto da tempo, eppure l'ufficialità del suo approdo sulla panchina azzurra non è ancora arrivata. Una situazione che continua ad alimentare interrogativi e anche un filo di apprensione tra i tifosi di entrambe le squadre. La domanda è semplice: cosa manca per vedere Allegri diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli? La risposta porta inevitabilmente al Milan, club con il quale l'allenatore è ancora formalmente legato nonostante il recente esonero.

ALLEGRI-NAPOLI, ACCORDO RAGGIUNTO

Secondo le notizie circolate nelle ultime settimane, Allegri avrebbe trovato un'intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis già alla fine di maggio. L'ex allenatore rossonero è stato individuato come il profilo ideale per raccogliere la pesante eredità lasciata da Antonio Conte e guidare il Napoli nel nuovo ciclo tecnico: l'accordo prevederebbe un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Tutto definito, dunque? Non ancora. Perché prima di poter firmare il nuovo contratto, Allegri deve risolvere la propria situazione contrattuale con il club rossonero.

ALLEGRI, NODO MILAN: MAX È ANCORA SOTTO CONTRATTO

Il punto centrale della vicenda riguarda proprio il rapporto tra Allegri e il Milan. L'allenatore, infatti, non ha rassegnato le dimissioni ma è stato esonerato dalla società rossonera dopo il finale di stagione negativo culminato con il mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League: decisiva la brutta sconfitta a San Siro contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato.

Questo significa che, a livello formale, Allegri è ancora un tesserato del Milan e percepisce regolarmente il proprio stipendio in virtù del contratto firmato nell'estate del 2025, con scadenza fissata al 2027. Prima di poter sottoscrivere il nuovo accordo con il Napoli sarà quindi necessario trovare un'intesa per la risoluzione consensuale del contratto, probabilmente accompagnata da una buonuscita economica. Solo dopo questo passaggio il tecnico potrà essere liberato e iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza al Maradona.

NODO ALLEGRI, CONTATTI DE LAURENTIIS-SCARONI

Nelle ultime ore si è parlato di continui contatti tra Aurelio De Laurentiis e il presidente del Milan Paolo Scaroni per monitorare da vicino l'evoluzione della situazione. Il presidente del Napoli vorrebbe accelerare i tempi per chiudere definitivamente la pratica e annunciare il nuovo allenatore. Dal fronte rossonero filtra comunque ottimismo. La sensazione è che la separazione definitiva tra Allegri e il Milan sia soltanto una questione burocratica destinata a risolversi a breve.

NODO ALLEGRI, LE DICHIARAZIONI DEL SUO AGENTE

Giovanni Branchini, storico agente di Massimiliano Allegri, non è stato però così possibilitsta. Intervistato da Sportitalia nei giorni scorsi, il procuratore ha spiegato come al momento non siano ancora stati avviati contatti concreti con il Milan per discutere la risoluzione del contratto. Parole anche un po' sorprendenti, che denotano l'attuale freddezza che c'è tra le parti dopo l'esonero di fine stagione.

NODO ALLEGRI, QUANDO ARRIVA LA FIRMA COL NAPOLI?

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Massimiliano Allegri sarà comunque al Napoli. L'accordo tra le parti esiste già e la volontà reciproca è chiara. Resta soltanto da sciogliere il nodo legato alla risoluzione del contratto con il Milan. Una volta trovato l'accordo definitivo con il club rossonero, il tecnico potrà firmare il nuovo contratto e diventare ufficialmente il successore di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Non resta che aspettare.