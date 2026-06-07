Altra prova positiva di Pulisic con gli Stati Uniti. La pagella: "Minaccia costante"

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La pagella di Christian Pulisic dopo la gara che gli Stati Uniti hanno ben giocato ma perso contro la Germania: ottima prestazione del milanista

Nella serata di ieri gli Stati Uniti hanno giocato la seconda e ultima amichevole prima del Mondiale di casa molto atteso. La formazione di Mauricio Pochettino ha sfidato una delle big del torneo, la Germania, facendo un'ottima figura nonostante la sconfitta per 1-2. Vantaggio tedesco immediato con Kai Havertz, pareggiato da Antonee Robinson e poi definitiva rete della vittoria di Leroy Sané poco prima dell'ora di gioco. Christian Pulisic è partito titolare ed è stato in campo 62 minuti, fornendo una prova molto solida secondo Espn.com. Dopo il gol e assist nella prima amichevole contro il Senegal, il calciatore del Milan sembra essere tornato in forma, proprio per il Mondiale.

LA PAGELLA DI CHRISTIAN PULISIC

La pagella di Christian Pulisic a cura di Espn.com. Il calciatore è stato premiato con un 7 in pagella che equivale un po' al nostro 8: "Pulisic è stato ancora una volta una minaccia costante. Il suo pallone messo in area per Dest avrebbe potuto pareggiare la partita fin da subito. Ci sono stati i suoi scatti fulminei per vie centrali, oltre a come sia diventato ancora più problematico una volta spostatosi sulla destra, col solo scopo di dare alla Germania qualcos'altro a cui pensare"