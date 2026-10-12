Amorim sta studiando ancora il modulo giusto per il suo Milan. De Grandis: "Deve trovare una soluzione definitiva"

Il giornalista Stefano De Grandis ha spiegato che il Milan ha ampi margini di miglioramento, ma Amorim deve trovare presto il modulo definitivo

Intervenuto a SkySport24 per commentare la sesta giornata di Serie A, Stefano De Grandis ha detto la sua anche sul Milan di Ruben Amorim che non è andato oltre al pareggio contro il Sassuolo: "Amorim sta studiando ancora il sistema di gioco. Deve trovare in fretta una soluzione definitiva. Il Milan ha subito gol per errori tecnici e dei singoli, come per esempio quelli su calcio piazzata. Il Milan è ancora migliorabile, qualche perplessità la confermo ancora, ma può crescere perchè i giocatori li ha: Ramos è forte, Pulisic è forte, Moreira è forte. Amorim sta ancora cercando la quadra. Contro il Lecce avevo visto che aveva fatto delle scelte chiare: ha messo la difesa a quattro, ha messo Pulisic seconda punta e ha dato un ruolo a Moreira. Finché non avrà trovato la soluzione definitiva, sarà difficile fare un progesso netto da parte del Diavolo".

Dopo l'1-1 contro il Sassuolo, Amorim ha parlato così del sistema di gioco del suo Milan: "Difesa a tre o a quattro? Alla fine sono gli stessi giocatori, quindi li puoi ruotare e giocare a tre o a quattro. Con i quattro giocatori sei più aperto in fase di costruzione e quindi i centrocampisti possono spingersi un pochino più in avanti. Sta ai centrali di difesa giocare e impostare di più. Oggi dovevamo spingere ancora di più, ed è questo che abbiamo provato a fare con i quattro difensori e con i quattro giocatori offensivi, per cercare di schiacciarli maggiormente"