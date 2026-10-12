Bucchioni su Sassuolo-Milan: "C'era un rigore solare per i rossoneri"

Secondo il giornalista Enzo Bucchioni, al Milan manca un rigore netto conto il Sassuolo per una trattenuta in area su Gonçalo Ramos

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato del pareggio del Milan sul campo del Sassuolo e del rigore non dato ai rossoneri nel primo tempo per una trattenuta netta su Gonçalo Ramos: "Non è andata meglio al Milan che a Sassuolo in vantaggio almeno c'è andato, ma si è fatto rimontare dalla squadra di Aquilani molto ben messa in campo, determinata e organizzata, con in un mezzo il giovane Bakola sempre più interessante. Amorim ha cambiato modulo fra il primo e il secondo tempo, ha messo Modric avanzando Rabiot, le ha provate di tutte, ma il suo calcio non funziona, c'è troppo poca velocità nel far correre la palla, i tempi di gioco sono spesso sbagliati e Gonçalo Ramos fa fatica a mettersi in moto. Detto questo, manca un rigore solare per una evidente trattenuta di Caleta-Car proprio sul centravanti rossonero. Dicono: è una valutazione di campo. A parte che l'arbitro non ha visto, la valutazione di campo finisce quando c'è un chiaro ed evidente errore e questo lo era".

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)