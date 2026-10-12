Bucchioni su Sassuolo-Milan: "C'era un rigore solare per i rossoneri"
Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato del pareggio del Milan sul campo del Sassuolo e del rigore non dato ai rossoneri nel primo tempo per una trattenuta netta su Gonçalo Ramos: "Non è andata meglio al Milan che a Sassuolo in vantaggio almeno c'è andato, ma si è fatto rimontare dalla squadra di Aquilani molto ben messa in campo, determinata e organizzata, con in un mezzo il giovane Bakola sempre più interessante. Amorim ha cambiato modulo fra il primo e il secondo tempo, ha messo Modric avanzando Rabiot, le ha provate di tutte, ma il suo calcio non funziona, c'è troppo poca velocità nel far correre la palla, i tempi di gioco sono spesso sbagliati e Gonçalo Ramos fa fatica a mettersi in moto. Detto questo, manca un rigore solare per una evidente trattenuta di Caleta-Car proprio sul centravanti rossonero. Dicono: è una valutazione di campo. A parte che l'arbitro non ha visto, la valutazione di campo finisce quando c'è un chiaro ed evidente errore e questo lo era".
Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:
LE FORMAZIONI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim
Arbitro: Fourneau
Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)
Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)
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