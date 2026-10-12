Graziani: "Il Milan non ha ancora un'identità. Perchè Cisse e Camarda non trovano spazio?"

L'ex attaccante Francesco Graziani ha detto la sua sul Milan che non ha ancora un'identità ben definita

Francesco Graziani, ex attaccante, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato così del Milan di Ruben Amorim dopo l'1-1 contro il Sassuolo: "Il Milan non ha ancora un'identità, non ha un'identità di squadra. E oltretutto si vuole affidare a un giocatore solo che davanti fa fatica. Fa fatica perché gli arrivano pochi palloni giocabili e poche volte lo mettono in condizione di andare in porta. Pulisic è un altro calciatore che non è una punta. Allora, perché non fai giocare da subito, dall'inizio Cisse, per esempio, che è un ragazzo giovane, con l'Under 21 fa cose straordinarie, dagli fiducia insieme a Gonçalo, dagli anche un po' delle responsabilità in fase offensiva. Poi, ragazzi, il Milan ha Camarda, anche lui dell'Under 21, sapete quanti minuti ha fatto in in 6 giornate di campionato? 8 minuti. Ma di che parliamo? Ma se il Milan non ha coraggio e non lo mette in campo questo coraggio, perché parliamoci chiaro, tecnicamente c'è differenza se fosse secondo voi tra i calciatori del Milan e del Sassuolo? Io dico di sì.

Poi in una partita singola può succedere di tutto, si può vincere, si può perdere, ci mancherebbe, ma il Milan non ha un'identità, non mette coraggio nelle sue giocate, eppure ha giocatori importantissimi. Poi fa un gol, va a difenderlo e dopo 5' prende subito il pareggio. E se l'arbitro giustamente non avesse fischiato punizione al Milan avrebbe preso anche un altro gol. Ma il Var è morto, ora non si chiama più. Meglio una via di mezzo".