Ordine e le scelte nella costruzione della rosa rossonera: "Ma Nkunku non poteva essere utile a questo Milan?"

Il giornalista Franco Ordine è convinto che uno com Nkunku, ceduto in estate al Lipsia, avrebb potuto fare comodo al Milan

Intervenuto a Pressing, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha spiegato quali sono secondo lui i problemi del Milan di Ruben Amorim che non è andato oltre all'1-1 in casa del Sassuolo: "Il problema del Milan è che con la sosta le lancette della preparazione sono tornate indietro. Contro il Sassuolo, non è stato né carne, né pesce, non ha ancora un'identità ben definita. Il problema autentico del Milan è l'organizzazione difensiva perchè non si possono prendere gol del genere, è inammissibile. Anche nella costruzione della rosa sono state fatte delle valutazioni sulla base di una non conoscenza perchè Amorim non conosceva tutti i giocatori. Hanno mandato via per esempio Nkunku che l'altro giorno ha fatto tre gol. Nkunku non poteva essere utile a questo Milan? Ma certo".

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)