La rifinitura a Milanello, la partenza per Salisburgo e le conferenze: il programma di mercoledì del Milan
Mercoledì, giorno di vigilia di Salisburgo-Milan, partita valida per la seconda giornata di Europa League, il programma della squadra rossonera di Ruben Amorim prevede al mattino la rifinitura a Milanello a partire dalle 11.15, mentre la partenza per l'Austria è prevista alle 16.30 dall'aeroporto di Malpensa che da poche settimane è intitolato all'ex presidente milanista Silvio Berlusconi. Alle 18.30, invece, il tecnico portoghese e un giocatore del Diavolo interverranno in conferenza stampa presso lo stadio di Salisburgo.
Questo il programma completo della seconda giornata di Europa League:
Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)
AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
Salzburg - Milan (18:45)
Lech Poznań - Leverkusen (18:45)
Celje - Omonia (18:45)
Lyon - Crystal Palace (18:45)
Union SG - Real Sociedad (18:45)
Torreense - Sunderland (18:45)
Bournemouth - Sturm Graz
Ferencváros - Viktoria Plzeň
GNK Dinamo - Anderlecht
Jagiellonia - Ararat-Armenia
N.E.C. Nijmegen - Levski Sofia
Marseille - Olympiacos
Celta - Juventus
Benfica - Celtic
Rennes - OFI Crete
Hoffenheim - Beşiktaş
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