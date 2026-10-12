La rifinitura a Milanello, la partenza per Salisburgo e le conferenze: il programma di mercoledì del Milan

Il programma del Milan di mercoledì prevede la rifinitura al mattino a Milanello, la partenza per Salisburgo al pomeriggio e le conferenze stampa alle 18.30

Mercoledì, giorno di vigilia di Salisburgo-Milan, partita valida per la seconda giornata di Europa League, il programma della squadra rossonera di Ruben Amorim prevede al mattino la rifinitura a Milanello a partire dalle 11.15, mentre la partenza per l'Austria è prevista alle 16.30 dall'aeroporto di Malpensa che da poche settimane è intitolato all'ex presidente milanista Silvio Berlusconi. Alle 18.30, invece, il tecnico portoghese e un giocatore del Diavolo interverranno in conferenza stampa presso lo stadio di Salisburgo.

Questo il programma completo della seconda giornata di Europa League:

Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)

AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)

Salzburg - Milan (18:45)

Lech Poznań - Leverkusen (18:45)

Celje - Omonia (18:45)

Lyon - Crystal Palace (18:45)

Union SG - Real Sociedad (18:45)

Torreense - Sunderland (18:45)

Bournemouth - Sturm Graz

Ferencváros - Viktoria Plzeň

GNK Dinamo - Anderlecht

Jagiellonia - Ararat-Armenia

N.E.C. Nijmegen - Levski Sofia

Marseille - Olympiacos

Celta - Juventus

Benfica - Celtic

Rennes - OFI Crete

Hoffenheim - Beşiktaş