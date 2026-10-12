Sabatini: "Il Milan ha speso 150 milioni e il risultato è questo?"

Il Milan ha speso tanto sul mercato estivo, ma per ora sul campo non si vedono i risultati sperati

Tra gli ospiti di Pressing era presente in studio anche Sandro Sabatini, il quale ha rilasciato queste parole sul Milan di Ruben Amorim: "Il Milan ha speso 70 milioni per Gonçalo Ramos, 50 per Diego Moreira e 30 per Mario Gila. Totale: 150 milioni di euro. Ha cambiato l'allenatore, si diceva che ora avrebbe giocato bene con Amorim, ma è questo il risultato?".

Dopo il match contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha parlato così a DAZN dei movimenti di Diego Moreira: "Sappiamo che a Ramos e Pulisic piace toccare la palla, e a volte c’è bisogno che qualche altro giocatore faccia il movimento opposto attaccando la profondità. Nel secondo tempo ho visto che abbiamo avuto di più il possesso, siamo stati di più vicino all’area avversaria e in questi casi è un bene avere giocatori che pensano più da centrocampisti e trequartisti e meno da “corridori”. Il Sassuolo ha chiuso molto bene il centro nel primo tempo e così Estupinan era libero largo a sinistra”.

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)