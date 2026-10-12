Mauro spiega il problema del Milan: "I suoi esterni offensivi rientrano e tirano e così i palloni giusti al centravanti non arrivano mai"

L'ex giocatore Massimo Mauro ha spiegato che Milan e Juventus hanno un problema che li accomuna

Intervenuto a Pressing per commentare la 6^ giornata di Serie A, Massimo Mauro, ex giocatore, ha spiegato un problema che secondo lui accomuna il Milan e la Juventus: "Gol come quello preso dal Milan contro il Sassuolo possono capitare, una grande squadra, qunado succedono queste cose, devono pensare a fare un gol in più dell'avversario. Secondo me il Milan, come la Juventus, ha un problema evidente: i suoi esterni offensivi rientrano e tirano e così i palloni giusti al centravanti non arrivano mai".

Nel post-partita di Sassuolo-Milan 1-1, Ruben Amorim ha commentato così la prestazione della sua squadra: "La cosa importante è che dopo il gol avremmo dovuto gestire meglio la palla, ma invece abbiamo provato a pressare come abbiamo fatto e spesso ci ritrovavamo in una situazione di uno contro uno. Non c'erano situazioni chiare. Sono cose difficile da capire ma sono situazioni che capitano. Concediamo un angolo ma non possiamo concedere quel gol. Nel secondo tempo abbiamo trasformato la partita in transizioni. Ci sono diverse cose da migliorare".