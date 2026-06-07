Ariedo Braida racconta qual è la differenza tra il suo Milan e quello attuale
Il Milan sta vivendo un grande periodo di incertezza: ancora non è dato sapere chi saranno i punti di riferimento nella prossima stagione rossonera. Non ci sono ancora i nomi per i sostituti di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. La stagione nuova inizierà in via ufficiale il 1° luglio e con essa anche il calciomercato, mentre il raduno sarà tra il 12 e il 13 luglio. Intervenuto al Festival della Serie A in mixed zone, Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, ha espresso la sua opinione.
BRAIDA, NEL MILAN BERLUSCONI ERA UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Ariedo Braida indica quali sono gli elementi di discontinuità tra il suo Milan e quello attuale: "Quando le cose non vanno bene, i risultati sportivi sono importanti ma anche questa crisi di identità: non vedo quello che si dovrebbe vedere e quello che per me è sempre stato il Milan, in cui c’era un punto di riferimento importante grandissimo come Silvio Berlusconi e anche direi Adriano Galliani. Manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire".
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