Baldini impressionato da Bartesaghi: "In un anno maturazione incredibile"

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Davide Bartesaghi si è beccato le lodi del CT ad interim della Nazionale di calcio, Silvio Baldini, che ne ha parlato in toni entusiastici

Mentre tutti festeggiano l'imminente inizio dei Mondiali e si preparano per l'attesissimo torneo in Nord America, l'Italia guarda tutti da lontano e si lecca le ferite. Lo fa ripartendo dai giovani e da un tecnico umile come Silvio Baldini, CT della Nazionale U21 che, per questo suo incarico ad interim per due partite, ha deciso di chiamare tutti i giovani talenti del calcio italiano, in compagnia di Donnarumma, Francesco Pio Esposito e Pisilli che erano già nel giro della Nazionale maggiore. Tra questi c'è anche Davide Bartesaghi che ha fatto il suo esordio con l'Italia dei grandi.

BALDINI ELOGIA BARTESAGHI

Nella presentazione della seconda amichevole che l'Italia giocherà questa sera in casa della Grecia, il CT Silvio Baldini ha speso parole di elogio nei confronti di Davide Bartesaghi, terizino del Milan che è letteralmente esploso. Le sue dichiarazioni: "In un anno ha fatto una maturazione incredibile giocando quasi sempre titolare al Milan in Serie A. Al di là delle qualità tecniche, è un giocatore che quando si sviluppa il gioco mette molti assist per come mette la palla con i tempi giusti. Ma ci sono anche altri ragazzi. La valutazione di quelli che domani possono giocare dipende sempre da chi arriva e da come intende il calcio".