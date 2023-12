Bennacer fissa l'obiettivo personale: "Il Pallone d'Oro, mi metto questo obiettivo in testa"

Ismael Bennacer è un po' l'uomo del momento in casa rossonera. Nell'ultima settimana il centrocampista algerino ha prima festeggiato il compleanno, poi ha rimesso piede in campo dopo 206 giorni. Nella giornata di ieri il Milan ha pubblicato sul proprio sito un nuovo format: Roots, un documentario che va a scavare nelle origini dei calciatori rossoneri. Il protagonista del primo episodio è stato proprio Ismael Bennacer che ha parlato della sua infanzia e degli snodi fondamentali della sua carriera. All'interno della produzione tante parole sul centrocampista rossonero da parte dei familiari, ex allenatori, ex insegnanti e non solo.

Le sue parole sul suo obiettivo individuale più importante: "Personalmente il Pallone d’Oro: è la cosa più prestigiosa nel calcio. Mi metto questo obiettivo nella testa, così non avrò rimorsi: devo fare tutto per averlo e devo lavorare tantissimo. Vincerlo significherebbe tante cose: aver fatto bene con la tua squadra e con la nazionale”