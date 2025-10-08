Bianchin: "Pioli con Leao bastone e carota ma molto più carota"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, che tra le altre cose segue da vicino le vicende legate al Milan, è intervenuto nel corso del podcast della rosea La Tripletta per commentare la prestazione di Rafael Leao contro la Juventus, caratterizzata in particolar modo da due grandissime occasioni che il numero 10 portoghese non è riuscito a capitalizzare in maniera clamorosa e che avrebbero potuto regalare al Diavolo tre punti davvero molto pesanti.

Le parole di Luca Bianchin su Rafael Leao e la possibilità che Allegri riesca a governarlo: "Mentalmente lascio aperta una porticina perché Leao non ha mai trovato un allenatore cattivo, se non Conceiçao con cui però il feeling è andato giù dopo due settimane: Pioli bastone e carota ma molto più carota. Non ha mai trovato un allenatore duro: Allegri, anche lui non un sergente di ferro, sa essere duro e mi aspetto che da questo punto di vista ci provi".