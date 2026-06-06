Biasin sicuro: “L’obiettivo è il pareggio di bilancio. Ora sono a -30 milioni? Alla prima offerta per qualcuno lo vendono”

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Fabrizio Biasin commenta quella che era la priorità della dirigenza passata e della proprietà del Milan ovvero il segno più nel bilancio.

Durante l'ultima puntata di QSVS, Fabrizio Biasin ha parlato della scorsa dirigenza del Milan, licenziata in toto dopo Milan-Cagliari. Queste le sue parole.

"L'anno scorso, negli ultimi due anni, tu hai visto che al Milan la modalità era sempre quella: cominci a vendere, se arrivavano offerte vendi, poi dopo ricostruisci, ma intanto vendi e fai plusvalenze. Lo facevi fino all'estate scorsa, figurati se non lo fai quest'anno, perché alla fine la stella polare di questa dirigenza fino a quando c'è stata era riuscire ad arrivare ad avere il bilancio pareggio, un bilancio attivo o in pareggio. Poi vediamo di costruire anche la squadra in qualche modo, ma intanto dobbiamo arrivare al pareggio di bilancio, adesso quanto sei? -30 milioni. Se arriva un'offerta da 30 milioniper qualcuno tu quel qualcuno lo vendi, sicuro".