Branciamore sul crollo del Milan: "Non me lo so spiegare. Ma qualcosa dev'essere successo..."

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Non riesce a spiegarselo Matteo Branciamore, noto attore e grande tifoso milanista, il crollo verticale che il Milan ha avuto nella seconda parte della stagione

In merito alla stagione del Milan, il noto attore e grande tifoso milanista Matteo Branciamore ha rilasciato queste parole ai microfoni del Corriere dello Sport: "Francamente il crollo nel finale non me lo so spiegare. Secondo me a un certo punto dev'essere successo qualcosa, perché molti dicono che siamo stati tanto fortunati nella prima parte di stagione: non lo so, però comunque stavamo lì. È anche vero che la Roma e il Como hanno perso pochissime partite nel finale di stagione, quindi comunque a un certo punto si è creata una pressione su di noi alta: si vede che non l'hanno saputa gestire. Non so neanche a chi dare la colpa, se al gioco della squadra o ai giocatori. Sicuramente per noi senza Modric in campo è stata dura. Quest'anno era fondamentale avere uno come lui, che giocasse tutte le partite: le ha giocate quasi tutte e per l'età che ha è stato un miracolo, però onestamente non saprei rispondere a questa domanda, me lo sto chiedendo anch'io.

Se sono più arrabbiato per la mancanza di risultati o per l'assenza di un progetto? A me dei risultati interessa fino ad un certo punto, se hai una progettualità. Si può vincere o perdere, un anno puoi arrivare secondo o quinto, però tu devi costruire una squadra che può ambire ad aprire un ciclo. Non è possibile che ogni anno distruggi, riparti e rifondi. Non costruisci niente così: a me interessa molto di più la progettualità che i risultati sul campo".