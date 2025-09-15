Buscaglia: "Paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende"
MilanNews.it
Grandi proteste, con Allegri espulso, dopo che Marcenaro ha revocato il rigore concesso su Nkunku nel finale di partita di Milan-Bologna (clicca qui).
Ricky Buscaglia, nel post partita su DAZN, commenta così l'episodio:
“Il fatto è che paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende. Poi mentalità inglese, si rialza e prova a giocare il pallone. Ma se rimane a terra probabilmente il rigore lo prende”
Pubblicità
News
Tacchinardi: "C'è tanto Allegri nella vittoria contro il Bologna. Max ha trovato l'abito giusto a questa squadra"
Bucchioni: "Alla terza giornata il Milan ha dimostrato di essere già allegriano. Nella migliore accezione del termine"
Modric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muovedi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Modric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
3 Biasin: "Il rigore enorme non assegnato al Milan certifica due cose. La vittoria rossonera limita le polemiche, ma il problema resta"
4 Marelli: "Lykogiannis-Gimenez ricorda Perez-Lautaro: allora fu un errore dare rigore, giusto non assegnarlo oggi"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Luca SerafiniCardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com