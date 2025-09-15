Buscaglia: "Paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende"

Buscaglia: "Paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:10News
di Manuel Del Vecchio

Grandi proteste, con Allegri espulso, dopo che Marcenaro ha revocato il rigore concesso su Nkunku nel finale di partita di Milan-Bologna (clicca qui).

Ricky Buscaglia, nel post partita su DAZN, commenta così l'episodio: 

“Il fatto è che paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende. Poi mentalità inglese, si rialza e prova a giocare il pallone. Ma se rimane a terra probabilmente il rigore lo prende”