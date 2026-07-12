Calamai: "Il Milan lavora ad altri due colpi. Il gioiello Alajbegovic e Doué"

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Il Milan prepara altri due colpi dopo Ramos e Gila: nel mirino del club rossonero ci sono Alajbegovic e Guela Doué

Due i colpi chiusi dal Milan in questo avvio di calciomercato. Il club rossonero è intervenuto andando a colmare due delle lacune più impellenti: è arrivato il centravanti portoghese Gonçalo Ramos per una cifra record nella storia del Diavolo, è arrivato il difensore spagnolo Mario Gila scippato a Napoli e Atalanta che si erano mosse con decisione nel mese di giugno. Ora il Milan prepara altri colpi, sulla trequarti e sulla corsia esterna. Ne ha parlato il giornalista Luca Calamai nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com.

MILAN, ALTRI DUE COLPI: ALAJBEGOVIC E DOUÈ

Il commento di Luca Calamai sulle prossime mosse del Milan sul mercato: "Dopo il micidiale uno-due Ramos e Gila, operazioni che hanno messo a posto attacco e difesa, ora la società rossonera lavora ad altri due colpi importanti. Uno dei nomi nel mirino è il gioiello slavo Alajbegovic, un trequartista dal dribbling micidiale. Il talento bosniaco ha nelle gambe gol e assist. || Bayer Leverkusen vuole tanti soldi. Ma il Milan si è fatto avanti, scavalcando l'Atalanta che pure è interessata a questo gioiello. L'altro profilo che accende il club rossonero è l'esterno destro Guela Douè, del Salisburgo. Anche in questo caso si tratta di un'operazione impegnativa dal punto di vista economico. Ma potrebbe essere una pedina giusta per il nuovo mosaico tattico al quale sta lavorando mister Amorim".