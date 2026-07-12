Capello promuove Maldini: "Quello che ha fatto in rossonero si è visto. Non è uno yes man"

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Fabio Capello ha commentato con estrema positività la scelta di affidare la direzione tecnica della Nazionale a Paolo Maldini

La notizia del giorno, anzi della serata di ieri, è che Paolo Maldini è ufficialmente il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. Un nuovo ruolo che il presidente federale Giovanni Malagò ha inaugurato e tagliato su misura per l'ex leggenda rossonera e azzurra. Maldini sarà affiancato da Leonardo che sarà suo consigliere e avrà carta bianca. Il suo veccchio allenatore Fabio Capello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per dare il suo parere in merito a questa scelta.

CAPELLO, SI È VISTO QUELLO CHE MALDINI HA FATTO CON IL MILAN

Il commento di Fabio Capello su Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale: "Quello che ha fatto in rossonero si è visto. Non è uno yes man, vuole avere la libertà di muoversi, ha un disegno preciso e vuole realizzarlo. Positivo che abbia margini di manovra? Positivissimo. Al contrario non avrebbe mai accettato. Uno come lui deve essere libero di mettere a frutto le sue idee. Sono certo che non ne ha fatto un discorso eco-nomico, ma solo di poter mettere in pratica le soluzioni che ha in mente e che così possa davvero riuscire a essere utile"