F.Galli: "Amorim consapevole del club per cui ha firmato: sposa la mia idea di calcio"

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Filippo Galli guarda con molta positività l'arrivo di Ruben Amorim al Milan che gli ha suscitato una buona prima impressione

Con le sue prime dichiarazioni e con il suo atteggiamento propositivo, la prima impressione di Ruben Amorim come nuovo tecnico del Milan è stata generalmente positiva. O almeno così la pensa l'ex giocatore e dirigente rossonero Filippo Galli che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport ha parlato in termini positivi del nuovo allenatore del Diavolo.

AMORIM CONSAPEVOLE DEL CLUB PER CUI HA FIRMATO

Il commento di Filippo Galli su Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan: "Direi che è arrivato carico di tono, si capisce sia felice di essere al Milan, è una bella cosa. Mi sembra un allenatore consapevole del club per cui ha firmato, uno che ne conosca anche la storia, al contrario di qualcun altro. Nelle intenzioni sposa un po' quella che è la mia idea di calcio, l'idea di voler fare la partita. Il Milan deve avere l’intenzione di dominare la gara, non solo in fase di possesso, ma anche in quella di non possesso. Se pensi di subire e vuoi vincere sempre con le ripartenze e un po' di corto muso, non mi sta più bene".

